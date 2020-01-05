Розвідники ЗСУ підірвалися на Донбасі: один загинув, троє поранених

Українські розвідники підірвалися на мінах у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Один із них загинув, ще троє отримали поранення.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Два підриви на мінах в одному з розвідувальних батальйонів на одному і тому ж опорному пункті. Один загиблий, троє поранених. На жаль, підриви на своїх мінах. Ех..." – написав він.

Розвідники ЗСУ підірвалися на Донбасі politeka.net

При цьому Бутусов не уточнив, чи є однією зі згаданих НП підрив на мінах наших військових у суботу, 4 січня. Тоді, за даними штабу ОС, були поранені два бійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойові втрати української армії в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулий 2019 рік склали мінімум 111 осіб.

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