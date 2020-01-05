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5 січня • оновлено в 12:57
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Розвідники ЗСУ підірвалися на Донбасі: один загинув, троє поранених

2.1т
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Українські розвідники підірвалися на мінах у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі. Один із них загинув, ще троє отримали поранення.

Про трагедію повідомив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов.

"Два підриви на мінах в одному з розвідувальних батальйонів на одному і тому ж опорному пункті. Один загиблий, троє поранених. На жаль, підриви на своїх мінах. Ех..." – написав він.

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Розвідники ЗСУ підірвалися на Донбасі

Розвідники ЗСУ підірвалися на Донбасі

politeka.net

При цьому Бутусов не уточнив, чи є однією зі згаданих НП підрив на мінах наших військових у суботу, 4 січня. Тоді, за даними штабу ОС, були поранені два бійці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойові втрати української армії в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулий 2019 рік склали мінімум 111 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Самая сильная армия Галактики, не догадалась нарисовать карты минных полей? Как же так?
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1
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Опять не получилось тысячувдень....
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4
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Да ладно, наконец то стали призвать что на своих же минах подрываются) Вояки)
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2
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