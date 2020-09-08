На Донбасі від вибуху постраждали двоє українських військових – ООС

Дар'я Дурова Розслідування 22:55, 8.09.2020 Оновлено: 23:00, 8.09.2020

На Донбасі у вівторок, 8 вересня, бойові травмування отримали двоє українських військових.

Як повідомила пресслужба ООС у Facebook, українські захисники були поранені вибухом міни ПМН-2 при проведенні інженерних робіт у тилу позицій.

Підкреслюється, що воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їх здоров'я задовільний.

У штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що з початку 8 вересня та станом на 18:30 повний і всеосяжний режим припинення вогню не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

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