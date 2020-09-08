На Донбасі від вибуху постраждали двоє українських військових – ООС

Війна на Донбасі. Прямий
На Донбасі у вівторок, 8 вересня, бойові травмування отримали двоє українських військових.
Як повідомила пресслужба ООС у Facebook, українські захисники були поранені вибухом міни ПМН-2 при проведенні інженерних робіт у тилу позицій.
Підкреслюється, що воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їх здоров'я задовільний.
У штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що з початку 8 вересня та станом на 18:30 повний і всеосяжний режим припинення вогню не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 вересня ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін пригрозив знищити інженерні споруди ЗСУ біля лінії розмежування на Донбасі, які ті нібито пересунули.
Свою погрозу він так і не реалізував, однак 6 вересня поблизу населеного пункту Красногорівка ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17.
Унаслідок обстрілу отримав поранення військовослужбовець ЗСУ, який усував наслідки пожежі на позиції підрозділу Об'єднаних сил.
Загалом 6 вересня внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі та підривів на невідомих пристроях загинули троє воїнів ЗСУ та троє захисників отримали поранення. 7 вересня один із поранених героїв помер.
Крім того, волонтерка Ірина Каптур повідомила, що на Донбасі вщент згоріли шість позицій ЗСУ. За її словами, причиною займання стали не пожежі, а обстріли терористів.
7 вересня бойовики "ДНР" заявили, що вирішили перенести на 9 вересня операцію зі знищення споруд ЗСУ під Горлівкою Донецької області.
Тим часом у Кремлі висловили стурбованість у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та зажадали припинення вогню.
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