На Донбасі від вибуху постраждали двоє українських військових – ООС

На Донбасі у вівторок, 8 вересня, бойові травмування отримали двоє українських військових.

Як повідомила пресслужба ООС у Facebook, українські захисники були поранені вибухом міни ПМН-2 при проведенні інженерних робіт у тилу позицій.

Підкреслюється, що воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних установ. Стан їх здоров'я задовільний.

У штабі Операції Об'єднаних сил зазначили, що з початку 8 вересня та станом на 18:30 повний і всеосяжний режим припинення вогню не порушувався. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!