На Донбасі підірвалися два воїни ЗСУ: що відомо

На Донбасі в суботу, 4 січня, двоє військовослужбовців ООС отримали поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої.

Про це на сторінці у Facebook інформує пресслужба Операції Об'єднаних сил. Уточнюється, що це сталося під час пересування воїнів між взводними опорними пунктами.

"Постраждалі були доставлені до медичного закладу і надана кваліфікована допомога", – підкреслюється в повідомленні.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Загалом у зоні проведення ООС на сході України терористи "Л/ДНР" за добу один раз порушили режим припинення вогню.

Зі станкового автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета противник обстріляв позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Карта ООС (станом на 3 грудня)

Пресслужба додала, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною.

Як писав OBOZREVATEL, за період із 27 грудня до 2 січня на Донбасі окупаційними військами було здійснено 38 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї.

Загинув один український військовослужбовець, смерть якого віднесена до "небойових втрат", поранення отримали 3 бійці.

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