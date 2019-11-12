Стріляли і підірвали воїнів ЗСУ: окупанти влаштували підлі провокації на Донбасі

У вівторок, 12 листопада, окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, також було поранено двох українських військовослужбовців.
Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Відзначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
Підірвали воїнів ЗСУ: на Донбасі влаштували підлі провокації
atr.ua
Так, 2 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;
неподалік від Южного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:
біля Пісок – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік від Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів.
Також у штабі ОС повідомили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) було завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Крім того, тривають бетонні роботи із з'єднання металевого прольоту моста з основною конструкцією.
"Тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Тривають заходи з синхронного і дзеркального демонтажу певних фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада", – йдеться у повідомленні.
На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу і озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ЗСУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми в результаті бойових дій на Донбасі 10 листопада.
9 листопада окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".