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12 листопада • оновлено в 22:01
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/ Розслідування

Стріляли і підірвали воїнів ЗСУ: окупанти влаштували підлі провокації на Донбасі

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У вівторок, 12 листопада, окупанти 5 разів порушили режим тиші в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, також було поранено двох українських військовослужбовців.

Вони підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Відзначається, що противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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Підірвали воїнів ЗСУ: на Донбасі влаштували підлі провокації

Підірвали воїнів ЗСУ: на Донбасі влаштували підлі провокації

atr.ua

Так, 2 обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • біля Хутора Вільного – з підствольних гранатометів;

  • неподалік від Южного – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:

  • біля Пісок – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік від Верхньоторецького – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Мар'їнки – з автоматичних гранатометів.

Також у штабі ОС повідомили, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) було завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Крім того, тривають бетонні роботи із з'єднання металевого прольоту моста з основною конструкцією.

"Тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Тривають заходи з синхронного і дзеркального демонтажу певних фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада", – йдеться у повідомленні.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу і озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми в результаті бойових дій на Донбасі 10 листопада.

9 листопада окупаційні війська Росії, незважаючи на початок розведення сил біля села Петрівське, 18 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Белый господин
Белый господин
Отводит ВСУ, тупицы. Вам там не рады.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ВСУ и дупобатов надо залить халявной горилкой, они всё равно бесполезны и быстрее самоуничтожатся.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Пить надо меньше, надо меньше пить!" (с) :-)))
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