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11 листопада • оновлено в 09:19
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/ Розслідування

На Донбасі підірвали воїнів ЗСУ: багато поранених

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Четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми у результаті бойових дій на Донбасі 10 листопада. Загрози їхньому життю немає.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль.

Всього 10 листопада озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 7 обстрілів:

  • двічі поблизу Новогнатівки – із протитанкового ракетного комплексу;

  • двічі біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;

  • поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

  • неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

На Донбасі підірвали воїнів ЗСУ: багато поранених

4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • біля Майорського і Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • неподалік від Новотошківського – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

  • поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи Путіна підло ударили по бійцях ЗСУ.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Радує, що загрози життю немає. А тролякам: випорожнитись і ложечкою!..
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
хех.. а чего же потерли новость - "Жители Донбасса хотят в Россию: опрос - новости Украины". пропоган.доны.
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3
1
Хо Хол
Хо Хол
Чечеткин Иван, потому что НЕПРИЯТНО.
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1
1
Рысин Алексей
Рысин Алексей
За водкой ехали и с пьяну на минное поле напоролись свое
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8
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van Dijk Max
van Dijk Max
Рысин Алексей, вряд ли , скорей всего из за бутылки самогона передрались , как аргумент граната
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