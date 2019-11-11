На Донбасі підірвали воїнів ЗСУ: багато поранених

Четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми у результаті бойових дій на Донбасі 10 листопада. Загрози їхньому життю немає.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль.

Всього 10 листопада озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 7 обстрілів:

двічі поблизу Новогнатівки – із протитанкового ракетного комплексу;

двічі біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

в районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;

неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

біля Майорського і Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Новотошківського – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи Путіна підло ударили по бійцях ЗСУ.

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