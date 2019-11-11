На Донбасі підірвали воїнів ЗСУ: багато поранених

Четверо українських воїнів отримали мінно-вибухові травми у результаті бойових дій на Донбасі 10 листопада. Загрози їхньому життю немає.
Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. В результаті вибуху було пошкоджено автомобіль.
Всього 10 листопада озброєні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив 7 обстрілів:
двічі поблизу Новогнатівки – із протитанкового ракетного комплексу;
двічі біля Красногорівки – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
в районі Пісків – з мінометів калібру 82 мм;
поблизу Березового – зі станкових протитанкових гранатометів;
неподалік від Лебединського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
4 обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
біля Майорського і Південного – із зенітної установки ЗУ-23-2, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
неподалік від Новотошківського – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
поблизу Луганського – з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що терористи Путіна підло ударили по бійцях ЗСУ.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".