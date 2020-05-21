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21 травня • оновлено в 15:57
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На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ й вбили українського воїна: докази показали в мережі

1.6т
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У мережі показали наслідки обстрілу терористами на Луганщині 21 травня вантажного автомобіля ЗСУ, під час якого загинув український захисник і ще п’ятеро отримали поранення.

Відповідні фото понівеченої автівки з місця трагедії опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Андрій Цаплієнко (щоб дивитися, доскрольте новину до кінця).

"Потужний вибух трапився о четвертій ранку. За однією з версій, бойовики встановили на шляху машини протитанкову ТМ-62м. Втім, на місці вибуху є воронки та осколки від 120-мм міни", – прокоментував він.

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

t.me/Tsaplienko/365

Журналіст припустив, що це міг бути обстріл. Однак зауважив, що минулої доби, 20 травня, неподалік від підірваної вантажівки загинув на міні командир батальйону "Луганськ-1". І того ж дня ватажок терористі "ЛНР" Леонід Пасічник оголосив свій "ультиматум" Україні.

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

t.me/Tsaplienko/365

"Зрозуміло, на повномасштабний наступ у окупантів зараз немає сил. Але, натомість, вони абсолютно спроможні розгорнути проти нас війну диверсійних груп", – додав Цаплієнко.

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

t.me/Tsaplienko/365

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

На Донбасі підірвали вантажівку ЗСУ

t.me/Tsaplienko/365

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Луганщині у результаті обстрілу окупантами вантажного автомобіля 21 травня загинув український військовий. Крім того, один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Андрій Цаплієнко
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" загинули військові Збройні сили України ООС
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