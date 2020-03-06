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6 березня • оновлено в 15:17
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/ Розслідування

На Донбасі підірвали БМП з військовими ЗСУ: один загиблий і троє поранених

8.4т
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У п'ятницю, 6 березня, один військовий загинув і троє отримали поранення внаслідок підриву бойової машини піхоти на невідомому вибуховому пристрої.

Підрив трапився біля села Кримське Новоайдарського району Луганської області, передає пресцентр ООС.

"Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Зазначається, що потерпілих оперативно доставили у військово-медичні установи, де їм надали необхідну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок боїв на війні на Донбасі у четвер, 5 березня, один боєць ЗСУ поранений, ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас військові загинули військові Збройні сили України
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай, молодцы!
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3
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
По украинской логике , теперь Путин должен приехать в Киев и гнобить ШутПанЗе!
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4
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
ПиTapasenko 0leg, дурик,шо ж ты путена палишь?нехорошо...
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0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...))) Нех шастать...)
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