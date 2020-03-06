На Донбасі підірвали БМП з військовими ЗСУ: один загиблий і троє поранених

У п'ятницю, 6 березня, один військовий загинув і троє отримали поранення внаслідок підриву бойової машини піхоти на невідомому вибуховому пристрої.

Підрив трапився біля села Кримське Новоайдарського району Луганської області, передає пресцентр ООС.

"Сьогодні, 6 березня, поблизу населеного пункту Кримське внаслідок підриву БМП на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Ще троє наших захисників отримали мінно-вибухові травми", – йдеться в повідомленні.

Війна на Донбасі

Зазначається, що потерпілих оперативно доставили у військово-медичні установи, де їм надали необхідну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок боїв на війні на Донбасі у четвер, 5 березня, один боєць ЗСУ поранений, ще двоє військовослужбовців отримали бойові травми.

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