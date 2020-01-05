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5 січня • оновлено в 19:00
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На Донбасі підірвалася вантажівка з бійцями ЗСУ: подробиці трагедії

3.3т
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На війні за незалежність на Донбасі 5 січня підірвалася вантажівка з українськими військовослужбовцями.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС, трагедія сталася в районі селища Хутір Вольний. Один боєць ЗСУ помер, ще один отримав важкі поранення.

"Внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення", – сказано в повідомленні.

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Ілюстрація

Ілюстрація

фото з відкритих джерел

Як писав OBOZREVATEL, напередодні на Донбасі розгорілися криваві бої, в результаті яких один військовослужбовець загинув і ще троє отримали поранення.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна

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