На Донбасі під обстрілами загинув військовий ЗСУ

У Луганській області під ворожими обстрілами загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це в четвер, 9 квітня, у Facebook повідомила працівниця Офісу генпрокуратури України Наталія Непряхіна. Також цю інформацію підтвердили в штабі Операції об'єднаних сил.

"У результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.

Війна на Донбасі

У пресцентрі штабу ООС додали, що ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь та подавили активність супротивника. Усього збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Під час обстрілів окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прицільним вогнем у відповідь Об’єднані сили рішуче припиняли ворожу злочинну активність.

"На жаль, під час бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", – відзначили в повідомленні.

Ім'я загиблого військового не називається.

Крім того, по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Водяного противник двічі відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм – чотири міни, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Позиції біля Красногорівки і Новомихайлівки окупанти обстріляли зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

Поблизу Богданівки противник застосував проти українських захисників стрілецьку зброю.

На усі обстріли українські військовослужбовці давали адекватну відповідь зі штатного озброєння. Відчувши на собі рішучість та мужність наших воїнів, окупанти припиняли свої провокаційні дії.

"На кожен обстріл із боку російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по їх опорних пунктах та рішуче припиняли ворожу активність. Втрати противника уточнюються", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 9 квітня російські окупаційні війська на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил, проте нарвалися на потужну відсіч.

Раніше 8 квітня Збройні формування Росії сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного воїна ЗСУ.