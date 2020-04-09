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9 квітня • оновлено в 17:20
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/ Розслідування

На Донбасі під обстрілами загинув військовий ЗСУ

3.6т
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У Луганській області під ворожими обстрілами загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це в четвер, 9 квітня, у Facebook повідомила працівниця Офісу генпрокуратури України Наталія Непряхіна.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"В результаті 40-хвилинного обстрілу наших позицій біля Кримського, Новоайдарського району з окупованої території Луганської області, загинув військовослужбовець. У січні виповнилося 49 років. Загинув від отриманих осколкових поранень", – написала вона.

У пресцентрі штабу ООС додали, що ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. ЗСУ відкрили вогонь у відповідб та подавили активність супротивника.

"На жаль, в ході бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення несумісне з життям", – відзначили в повідомленні.

Ім'я загиблого військового не називається.

Як повідомляв, OBOZREVATEL, в ніч на 9 квітня російські окупаційні війська на Донбасі зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру обстріляли позиції Об'єднаних сил, проте нарвалися на потужну відсіч.

Раніше 8 квітня Збройні формування Росії сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранивши одного воїна ЗСУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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