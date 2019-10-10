Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі під час ворожого обстрілу загинув захисник України

1.8т Читати матеріал російською

У зоні проведення Операцї Об'єднаних сил на Донбасі 10 жовтня загинув один військовий.

Це бойова втрата в результаті ворожого обстрілу, повідомили на сторінці ООС в Facebook.

"10 жовтня під час обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – уточнили у штабі.

Новини
"Не можемо говорити про розведення": Загороднюк повідомив про провокації на Донбасі
Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

prm.ua

Ім'я та інші особисті дані загиблого захисника не повідомили. Обставини смерті уточнюються.

Як писав OBOZREVATEL, за 8 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
20
14
Смішно
3
Цікаво
26
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сергеев Антон
Сергеев Антон
Бухают они по черному
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Кажный божий день дохнет всушная мразь. Это официально. В реале, думаю, потери гораздо весомее!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
На украинских позициях в Донбассе начался хаос: военнослужащие стреляют друг в друга. Причиной стал отказ националистов в морской пехоте ВСУ выполнять «предательский» приказ командования об отводе войск от линии соприкосновения.======
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel