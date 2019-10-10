На Донбасі під час ворожого обстрілу загинув захисник України

У зоні проведення Операцї Об'єднаних сил на Донбасі 10 жовтня загинув один військовий.

Це бойова втрата в результаті ворожого обстрілу, повідомили на сторінці ООС в Facebook.

"10 жовтня під час обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил. Командування висловлює співчуття рідним і близьким загиблого", – уточнили у штабі.

Війна на Донбасі prm.ua

Ім'я та інші особисті дані загиблого захисника не повідомили. Обставини смерті уточнюються.

Як писав OBOZREVATEL, за 8 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню.

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