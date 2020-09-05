На Донбасі під час "перемир'я" загинув український військовий. Фото

Олексій Тітофф Розслідування 14:02, 5.09.2020 Оновлено: 14:35, 5.09.2020

У Донецькій області під Маріуполем 4 вересня загинув український військовий Тарас Кравчишак з Дрогобича.

Про це в Facebook повідомляє Леонід Федевич, опублікувавши пост на сторінці громадської організації "Меч Арея".

"Сьогодні вночі під час "всеосяжного перемир'я" під Маріуполем загинув дрогобичанин Кравчишак Тарас Михайлович", – йдеться в повідомленні.

Український військовий Тарас Кравчишак

Відзначається, що батько загиблого воїна проживає в Трускавці, Львівської області. Про причини загибелі Кравчишака не повідомляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Луганській області загинув український військовий, старший лейтенант Володимир Рудик, який був уродженцем Тернопільської області.

Відзначимо, що в Житомирі 1 вересня загинув курсант Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова.

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