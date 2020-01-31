На Донбасі окупанти познущалися з прапора України. Відео

На Донбасі на Світлодарській дузі російські окупанти встановили український прапор під російським трикололом. При цьому прапор України висить догори ногами – жовтий колір згори, синій знизу.

Військові ЗСУ розповіли, що прапори повісили після ротації, яка днями відбулася у лавах терористів, йдеться у сюжеті 5 каналу.

"По ходу, у них ротація була. Бо заїхали першу ніч і почали так поводитися. Приїхали показати, що вони є ... Перший прапор, коли ми заїздили, то там був, ще до нас. Російський. А другий буквально кілька днів тому вони поставили. Були обстріли з їхнього боку, а на ранок вже помітили, що прапор стоїть", – повідомив український захисник Максим.

Окупанти вивісили український прапор Скріншот

Бійці ЗСУ зазначили, що не знають, навіщо ворог розмістив на передовій український прапор. Але вони впевнені, що це точно не сигнал, що противник хоче миру, адже окупанти продовжують обстріли.

"Так простріли робили, бо через погодні умови, туман був. А позавчора активно стріляли. Стріляли з ПК, АК. Буває АГС, 82", – поділився військовослужбовець Сергій.

Окупанти на Донбасі

Військові зазначили, що загалом ворог продовжує обстріли українських позицій уздовж лінії фронту.

"Вони пристрілюються по бліндажах і поруч кладуть. Прицільно і АГС, і міномети 82-гі, і 120-і. І СПГ. З усього, що можна стріляти", – додав боєць Максим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі отримав поранення один український військовий.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся