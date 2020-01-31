Головна Новини
31 січня • оновлено в 10:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі окупанти познущалися з прапора України. Відео

2.2т
Читати матеріал російською

На Донбасі на Світлодарській дузі російські окупанти встановили український прапор під російським трикололом. При цьому прапор України висить догори ногами – жовтий колір згори, синій знизу.

Військові ЗСУ розповіли, що прапори повісили після ротації, яка днями відбулася у лавах терористів, йдеться у сюжеті 5 каналу.

"По ходу, у них ротація була. Бо заїхали першу ніч і почали так поводитися. Приїхали показати, що вони є ... Перший прапор, коли ми заїздили, то там був, ще до нас. Російський. А другий буквально кілька днів тому вони поставили. Були обстріли з їхнього боку, а на ранок вже помітили, що прапор стоїть", – повідомив український захисник Максим.

Окупанти вивісили український прапор

Окупанти вивісили український прапор

Скріншот

Бійці ЗСУ зазначили, що не знають, навіщо ворог розмістив на передовій український прапор. Але вони впевнені, що це точно не сигнал, що противник хоче миру, адже окупанти продовжують обстріли.

"Так простріли робили, бо через погодні умови, туман був. А позавчора активно стріляли. Стріляли з ПК, АК. Буває АГС, 82", – поділився військовослужбовець Сергій.

Окупанти на Донбасі

Окупанти на Донбасі

Військові зазначили, що загалом ворог продовжує обстріли українських позицій уздовж лінії фронту.

"Вони пристрілюються по бліндажах і поруч кладуть. Прицільно і АГС, і міномети 82-гі, і 120-і. І СПГ. З усього, що можна стріляти", – додав боєць Максим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня в результаті ворожих обстрілів на Донбасі отримав поранення один український військовий.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
прапор України ООС Донбас
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
17
21
Смішно
0
Цікаво
5
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пети Moщи
Пети Moщи
Намёк кто под кем
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
фил филька
фил филька
действия ополченцев над флагом обос называет глумлением, подобные же действия всушников - троллингом. дрянь а не сми.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги