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На Донбасі оголосили "шкільне" перемир'я: названо дату

1.7тЧитати новину російською

На Донбасі з опівночі 29 серпня почнеться "шкільне" перемир'я.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року", - написала прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення режиму припинення вогню. СММ ОБСЄ також пообіцяли забезпечити доступ відповідно до мандату по всій території України.

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Вона пояснила, що протягом "хлібного перемир'я", що було оголошене з 1 липня по 20 серпня, українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку терористів, зокрема з РСЗВ "Град", танків, артилерії, мінометів.

"Є жертви серед військових і цивільних. За цей період СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли 9 населених пунктів. Справжній мир на Донбасі потребує насамперед повного припинення постачань зброї, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з РФ до ОРДЛО", - зазначила Оліфер.

Вона наголосила, що постійне припинення застосування зброї має супроводжуватися моніторингом і верифікацією з боку СММ ОБСЄ у режимі 24/7. А робота спостерігачів має відбуватися, зокрема, уздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону.

"Українська сторона здійснила низку ініціатив задля звільнення і заручників, які перебувають в ОРДЛО, і загратованих у в'язницях РФ, проте всі вони були заблоковані з боку представників РФ та ОРДЛО. На жаль, зустріч обмудсменів України та РФ, яка могла зрушити з місця процес звільнення утримуваних осіб, так і не відбулася", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня в ОБСЄ розповіли, що Росія за місяць у 8,5 разів збільшила кількість важкої техніки й озброєнь на Донбасі. Після цього був зафіксований момент пересування вантажівок через український кордон.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер у відповідь заявив, що це є черговим підтвердженням того, що РФ навмисно продовжує конфлікт.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Донбасу
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Лично я - не верю, что укропы уже одумались, и готовы раскаяться в своих преступлениях. Для этого - их необходимо продолбить как следует.
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