На Донбасі оголосили "шкільне" перемир'я: названо дату

На Донбасі з опівночі 29 серпня почнеться "шкільне" перемир'я.

"Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року", - написала прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення режиму припинення вогню. СММ ОБСЄ також пообіцяли забезпечити доступ відповідно до мандату по всій території України.

Вона пояснила, що протягом "хлібного перемир'я", що було оголошене з 1 липня по 20 серпня, українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку терористів, зокрема з РСЗВ "Град", танків, артилерії, мінометів.

"Є жертви серед військових і цивільних. За цей період СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли 9 населених пунктів. Справжній мир на Донбасі потребує насамперед повного припинення постачань зброї, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з РФ до ОРДЛО", - зазначила Оліфер.

Вона наголосила, що постійне припинення застосування зброї має супроводжуватися моніторингом і верифікацією з боку СММ ОБСЄ у режимі 24/7. А робота спостерігачів має відбуватися, зокрема, уздовж неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону.

"Українська сторона здійснила низку ініціатив задля звільнення і заручників, які перебувають в ОРДЛО, і загратованих у в'язницях РФ, проте всі вони були заблоковані з боку представників РФ та ОРДЛО. На жаль, зустріч обмудсменів України та РФ, яка могла зрушити з місця процес звільнення утримуваних осіб, так і не відбулася", - додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку серпня в ОБСЄ розповіли, що Росія за місяць у 8,5 разів збільшила кількість важкої техніки й озброєнь на Донбасі. Після цього був зафіксований момент пересування вантажівок через український кордон.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер у відповідь заявив, що це є черговим підтвердженням того, що РФ навмисно продовжує конфлікт.