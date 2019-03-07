На Донбасі оголосили перемир'я

З півночі 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі встановлюється режим припинення вогню.

Про це заявив представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передають "Новини Донбасу".

За словами Марчука, під час сьогоднішньої відеоконференції українська сторона запропонувала включити додатковий механізм гарантій режиму "тиші". Однак цього не трапилося, оскільки в засіданні не брав участі представник Росії Борис Гризлов.

"Поки не буде гарантій з боку Росії — пана Путіна або його представників, — на жаль, великого оптимізму [на тривалий режим припинення вогню] немає", — наголосив Марчук.

У свою чергу в четвер, 7 березня, в зоні проведення ООС терористи "Л/ДНР" шість разів обстріляли позиції бійців ЗСУ, в результаті чого троє українців отримали поранення.

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ знищили кулеметну точку "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки, український офіцер показав відео удару.

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