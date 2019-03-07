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На Донбасі оголосили перемир'я

2.6тЧитати матеріал російською

З півночі 8 березня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі встановлюється режим припинення вогню.

Про це заявив представник України на переговорах Тристоронньої контактної групи Євген Марчук, передають "Новини Донбасу".

За словами Марчука, під час сьогоднішньої відеоконференції українська сторона запропонувала включити додатковий механізм гарантій режиму "тиші". Однак цього не трапилося, оскільки в засіданні не брав участі представник Росії Борис Гризлов.

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"Поки не буде гарантій з боку Росії — пана Путіна або його представників, — на жаль, великого оптимізму [на тривалий режим припинення вогню] немає", — наголосив Марчук.

У свою чергу в четвер, 7 березня, в зоні проведення ООС терористи "Л/ДНР" шість разів обстріляли позиції бійців ЗСУ, в результаті чого троє українців отримали поранення.

На Донбасі оголосили перемир'я

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Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗСУ знищили кулеметну точку "Л/ДНР" у районі Ясинуватської розв'язки, український офіцер показав відео удару.

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Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сколько раз объявляли, укронацисты все равно нарушат
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Chechonte Anton
Chechonte Anton
Захаров Дмитрий, Мамаша уронила при родах? Опарыш ты деффективный.
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