На Донбасі оголосили "пасхальне" перемир'я

Тристороння контактна група по врегулюванні ситуації на Донбасі домовилася в Мінську про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні АТО на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.

Про це сказано в заяві Групи, опублікованому на сайті ОБСЄ в понеділок, 26 березня.

Відзначається, що ТКГ підтверджує свою повну відданість всеосяжному, стійкому і безстроковиму припиненню вогню, починаючи з 30 березня 2018 року 00 год. 01 хв. за київським часом.

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При цьому підкреслюється важливість прийняття і дотримання відповідних наказів про припинення вогню:

"Ефективного застосування дисциплінарних заходів у випадках порушень режиму припинення вогню; відмови від наступальних дій і розвідувальних операцій; незастосування вогню, включаючи вогонь у відповідь; зокрема, суворої заборони ведення вогню як в напрямку, так і з боку населених пунктів, розміщення і застосування важкого озброєння в населених пунктах і в їх близькості, а також націлювання на об'єкти цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та громадські приміщення", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше представники командування "ЛНР" і "ДНР" також висловили готовність до дотримання перемир'я з 5 березня, проте терористи зірвали його, протримавшись всього лише одну годину.