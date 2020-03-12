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12 березня • оновлено в 08:23
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Найманці Путіна налетіли на ЗСУ на Донбасі: з'явилися тривожні дані

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У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Противник обстріляв наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Найманці Путіна налетіли на ЗСУ на Донбасі

Найманці Путіна налетіли на ЗСУ на Донбасі

Ракурс

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Гнутового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Із початку поточної доби, 12 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Крым Андрей
Крым Андрей
Налетели? На дельтапланах?
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Налетели со стрелковым оружием? Обозяны , пишите тогда сразу, что Путин взял Зеленского на гоп-стоп!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
НAзвaние пAcквилей за дeнь на ОбOcсе:" У ПyTина есть нe сколько вaриантов выжиTь, и все oни плoхи","Pocсия дOлжна пoпрощаться с нaдеждами на рoст","ПoжизHенный ПyTин","КрEмль беCсильно нaблюдает за катaстрофой","Пyтин ускорил выдачу гражданства укрaинцам"......я точно сейчас на cBинаPном сaйте ????....,атO я уже стал сoмневаться
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