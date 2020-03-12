Найманці Путіна налетіли на ЗСУ на Донбасі: з'явилися тривожні дані

У середу, 11 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил.
Противник обстріляв наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Найманці Путіна налетіли на ЗСУ на Донбасі
Ракурс
Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поруч із населеним пунктом Піски – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік від Гнутового – з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
Із початку поточної доби, 12 березня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Терористи "ДНР" влаштували масований обстріл житлових районів Мар'їнки Донецької області, під який потрапила також школа.
10 березня до військового вантажівки одного з підрозділів ООС окупанти відкрили вогонь із протитанкового ракетного комплексу поблизу населеного пункту Піски.
У результаті загинули двоє бійців ООС, ще дев'ять отримали поранення. Пізніше з'ясувалося, що терористи "Л/ДНР" завдали підлого удару по воїнах ЗСУ під Пісками, сховавшись за будинками мирних жителів.
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