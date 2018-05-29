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На Донбасі обстріляли спостерігачів ОБСЄ

1.4тЧитати новину російською

Російсько-терористичні війська 29 травня обстріляли представників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Як повідомила прес-служба Операції об'єднаних сил, в районі населеного пункту Неліпівка, що поблизу Торецька, представники ОБСЄ здійснювали запуск безпілотного літального апарату (БПЛА) для моніторингу місцевості.

"Близько 11:35, під час запуску БПЛА, стався розрив міни на відстані близько 250 метрів від автомобіля ОБСЄ", - сказано у повідомленні.

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За попередніми даними, постраждалих немає. Встановлено, що обстріл вівся з житлових кварталів Горлівки.

Українські військові наголосили, що не відкривали вогонь по населених пунктах. Представництво ОБСЄ поінформоване про інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки росіян отримали вирок за участь у війні на Донбасі.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Об'єкт
ОБСЄ
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