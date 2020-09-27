На Донбасі обстріляли позиції ЗСУ, є поранені – штаб ООС

У неділю, 27 вересня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військ на Донбасі, тричі порушивши режим припинення вогню.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед бійців ЗСУ немає, водночас троє захисників України отримали травми через підрив на НВП. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

За даними військових, минулої доби вогневу активність ЗС РФ зі станкового автоматичного гранатомета було зафіксовано неподалік населеного пункту Новолуганське, зі стрілецької зброї – біля Верхньоторецького. Крім цього, поблизу Авдіївки у нічний час ворог провокував наших військових поодинокими пострілами зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Зазначається, що в районі Оріхового під час пересування в межах взводного опорного пункту внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали осколкові поранення різного ступеня важкості. Захисників України оперативно доправили до лікувального закладу, де їм надано необхідну медичну допомогу.

Також військовослужбовці ЗСУ спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу на ділянці в п’ять гектарів неподалік населеного пункту Майорськ.

Відомо, що вже з початку цієї доби, 27 вересня, проголошений режим припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили один раз. Так, постріли зі станкового автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та підствольного гранатомета зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Опитного.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою. Українські воїни, дотримуючись досягнутих домовленостей, сумлінно виконують завдання за призначенням.

Зі свого боку фахівці Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні інформують, що терористи із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК" 26 вересня продовжували незаконно перебувати на ділянках розведення сил на Донбасі.

В ОБСЄ помітили терористів із пов’язками "СЦКК" на ділянках розведення

Зокрема, у щоденному звіті СММ йдеться, що в межах ділянки розведення в районі Станиці Луганської (підконтрольна уряду України, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили двох членів збройних формувань (із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК") між новим прольотом мосту біля населеного пункту та блокпостом збройних формувань південніше мосту.

Також біля блокпоста російських збройних формувань на південь від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне українському уряду, 60 км на захід від Луганська) команда СММ бачила шістьох терористів із нарукавними пов’язками з написом "СЦКК", троє із яких зайшли вглиб ділянки розведення приблизно на 350 м на північ від її південного краю і повернулися назад.

"Орієнтовно за 100 м на південь від південного краю ділянки розведення патруль місії бачив 42 робітників, які за допомогою важкої будівельної техніки здійснювали роботи обабіч автошляху Т1316, зокрема засипали гравій та проводили вирівнювання поверхні, а також вели розкопувальні роботи для встановлення пластмасових труб", – повідомили в СММ.

Інформація щодо ситуації на Донбасі станом на 27 вересня. Facebook Операції об’єднаних сил

Скриншот повідомлення. Facebook Операції об’єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні Операції Об'єднаних сил загинув 26-річний воїн ЗСУ з Івано-Франківської області Сергій Огінський. Його не стало 26 вересня. Хлопець був старшим солдатом 14-ї бригади ЗСУ, що дислокується в Луганській області.