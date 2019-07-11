На Донбасі обстріляли аграрну фірму: подробиці і фото

У середу, 10 липня, окупаційні війська обстріляли ТОВ "Бахмутський аграрний союз" поблизу селища Новолуганське Донецької області.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил у Facebook. Постраждалих серед працівників не виявлено (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"10 липня, приблизно о 21 годині, противник здійснив обстріл ТОВ "Бахмутський аграрний союз". Встановлено, що вогонь противник вів із артилерійських систем калібру 122 мм, у напрямку окупованої Горлівки", – йдеться в повідомленні.

Facebook прес-центру ОС

Facebook прес-центру ОС

Відзначається, що прибувши на місце обстрілу, на сільськогосподарському полі військові зафіксували дві величезні воронки від вибуху артилерійських снарядів калібру 122 мм.

Крім того, в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід, дроти лінії електропередач і інформаційний щит свинокомплексу ТОВ "Бахмутський аграрний союз".

Facebook прес-центру ОС

Facebook прес-центру ОС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня терористи обстріляли автоколону з главою Донецької області, в результаті чого загинув один український військовий.

Раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарне авто ОС. У результаті двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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