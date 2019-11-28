На Донбасі почали діяти нові правила в'їзду: що заборонено перевозити

В Україні затвердили перелік та обсяги товарів, обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Список затверджений наказом Міністерства у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій №92 від 18 листопада, передають "Українські Новини".

Встановлено, що фізособа може перевозити готівкою з тимчасово окупованих на підконтрольну українській владі територію не більше 50 тис. гривень (або в іноземній валюті в еквівалентній сумі) без підтверджувальних документів про їх походження. Переміщення більшої суми дозволяється за умови погодження з представниками координаційного центру.

Ілюстрація РБК-Україна

Із контрольованої території на окуповану без підтвердження дозволяється переміщення не більше 20 тис. гривень.

Дозволено переміщення товарів, віднесених до особистих речей, зокрема:

предмети особистої гігієни, одяг, взуття та прикраси, що мають ознаки вживаних;

1 фотоапарат, кіно-, відеокамера;

переносні музичні інструменти – не більше 2 штук;

мобільні телефони – не більше 3 штук;

переносні комп'ютери – не більше 2 одиниць;

ліків – не більше 5 упаковок кожного найменування;

ліків, що містять наркотичні чи психотропні речовини – не більше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем.

Крім товарів, віднесених до особистих речей, можна переміщати товари, за винятком заборонених, із контрольованої території – без обмежень, з окупованої – сумарною вартістю не більше 10 тис. гривень вагою не більше 75 кг на одну людину, зокрема харчові продукти не більше 2 кг кожного найменування і непродовольчі товари – не більше 2 одиниць кожного найменування.

Товари в гуманітарно-логістичні центри та з них можуть переміщатися без обмежень.

У разі переїзду фізособи на місце проживання з окупованої території на контрольовану дозволяється переміщення речей з ознаками використання в обґрунтованій кількості.

Обмеження на переміщення товарів і готівки встановлені з урахуванням переміщення не частіше, ніж один раз на добу в одному напрямку.

Заборонене переміщення через лінію розмежування з окупованих територій алкогольних напоїв і тютюнових виробів, – в обох напрямках особам, які не досягли 18 років.

Заборонено перевозити:

зброю і боєприпаси, товари військового призначення;

наркотики;

отруйні, вибухові речовини;

банківські метали у вигляді зливків і монет;

автомобільні запчастини до вантажівок;

промислове обладнання;

будівельні матеріали;

порнографічна продукція;

дрони;

предмети мистецтва.

Обмежено переміщення: платіжних карток (які не є іменними фізособи, яка перетинає лінію) – не більше 3 одиниць, автомобільні запчастини до легкових автомобілів – одні комплект, шини – 4 штуки.

Для підакцизних товарів: тютюнових виробів – не більше 200 сигарет, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну або тютюнових виробів; алкоголю – не більше 5 літрів пива, 2 літра вина, 1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту більше 22%), паливно-мастильних матеріалів – не більше 20 літрів у каністрі на один транспортний засіб.

Нагадаємо, нові правила почали діяти з 28 листопада згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року №815.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що опоненти зроблять усе, щоб українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

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