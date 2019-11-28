Головна Новини
29 листопада • оновлено в 10:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі почали діяти нові правила в'їзду: що заборонено перевозити

4.5т
Читати матеріал російською

В Україні затвердили перелік та обсяги товарів, обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Список затверджений наказом Міністерства у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій №92 від 18 листопада, передають "Українські Новини".

Встановлено, що фізособа може перевозити готівкою з тимчасово окупованих на підконтрольну українській владі територію не більше 50 тис. гривень (або в іноземній валюті в еквівалентній сумі) без підтверджувальних документів про їх походження. Переміщення більшої суми дозволяється за умови погодження з представниками координаційного центру.

Новини
Кримінальники з повіями: герої "русского міра" потрапили в гучні скандали. Фотофакти

Ілюстрація

Ілюстрація

РБК-Україна

Із контрольованої території на окуповану без підтвердження дозволяється переміщення не більше 20 тис. гривень.

Дозволено переміщення товарів, віднесених до особистих речей, зокрема:

  • предмети особистої гігієни, одяг, взуття та прикраси, що мають ознаки вживаних;

  • 1 фотоапарат, кіно-, відеокамера;

  • переносні музичні інструменти – не більше 2 штук;

  • мобільні телефони – не більше 3 штук;

  • переносні комп'ютери – не більше 2 одиниць;

  • ліків – не більше 5 упаковок кожного найменування;

  • ліків, що містять наркотичні чи психотропні речовини – не більше 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальних систем.

Крім товарів, віднесених до особистих речей, можна переміщати товари, за винятком заборонених, із контрольованої території – без обмежень, з окупованої – сумарною вартістю не більше 10 тис. гривень вагою не більше 75 кг на одну людину, зокрема харчові продукти не більше 2 кг кожного найменування і непродовольчі товари – не більше 2 одиниць кожного найменування.

Новини
Зрадив Україну: на Донеччині винесли суворий вирок "міністру ДНР"

Товари в гуманітарно-логістичні центри та з них можуть переміщатися без обмежень.

У разі переїзду фізособи на місце проживання з окупованої території на контрольовану дозволяється переміщення речей з ознаками використання в обґрунтованій кількості.

Обмеження на переміщення товарів і готівки встановлені з урахуванням переміщення не частіше, ніж один раз на добу в одному напрямку.

Заборонене переміщення через лінію розмежування з окупованих територій алкогольних напоїв і тютюнових виробів, – в обох напрямках особам, які не досягли 18 років.

Новини
Як у Сирії і на Донбасі: вчені спрогнозували війни ще в 5 точках світу

Заборонено перевозити:

  • зброю і боєприпаси, товари військового призначення;

  • наркотики;

  • отруйні, вибухові речовини;

  • банківські метали у вигляді зливків і монет;

  • автомобільні запчастини до вантажівок;

  • промислове обладнання;

  • будівельні матеріали;

  • порнографічна продукція;

  • дрони;

  • предмети мистецтва.

Обмежено переміщення: платіжних карток (які не є іменними фізособи, яка перетинає лінію) – не більше 3 одиниць, автомобільні запчастини до легкових автомобілів – одні комплект, шини – 4 штуки.

Для підакцизних товарів: тютюнових виробів – не більше 200 сигарет, або 50 сигар, або 250 грамів тютюну або тютюнових виробів; алкоголю – не більше 5 літрів пива, 2 літра вина, 1 літр міцних напоїв (із вмістом спирту більше 22%), паливно-мастильних матеріалів – не більше 20 літрів у каністрі на один транспортний засіб.

Нагадаємо, нові правила почали діяти з 28 листопада згідно з постановою Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 року №815.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що опоненти зроблять усе, щоб українська влада пішла на переговори з терористами на підконтрольних Росії територіях Донбасу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги