На Донбасі пройшли нові бої: поранено захисника України

На Донбасі в четвер, 23 січня, терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 8 разів. У результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Про це поінформувала пресслужба ООС. Уточнюється, що противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.
Ілюстрація. Війна на Донбасі
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П'ять обстрілів по позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм (8 мін);
два рази поруч з Опитним – із протитанкового ракетного комплексу (2 постріли) та стрілецької зброї;
поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;
у районі населеного пункту Широкино – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Карта ООС
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;
поруч з Оріховим – із гранатометів різних систем.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня російські найманці 6 разів порушили режим тиші. У результаті загинув один український військовий.
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