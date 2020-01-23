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23 січня • оновлено в 19:54
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На Донбасі пройшли нові бої: поранено захисника України

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На Донбасі в четвер, 23 січня, терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 8 разів. У результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це поінформувала пресслужба ООС. Уточнюється, що противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

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П'ять обстрілів по позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм (8 мін);

  • два рази поруч з Опитним – із протитанкового ракетного комплексу (2 постріли) та стрілецької зброї;

  • поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

  • у районі населеного пункту Широкино – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Карта ООС

Карта ООС

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

  • поруч з Оріховим – із гранатометів різних систем.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня російські найманці 6 разів порушили режим тиші. У результаті загинув один український військовий.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
В Приамурье завершились работы по укладке железнодорожного полотна на мосту через реку Зея_________
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пресс-служба ООС как всегда пиzдит, обстреливая Донецк.
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Соколов Олег
Соколов Олег
Донбасс вы потеряли навсегда. Люди которых вы убивали просто никогда не захотят вернуться.
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