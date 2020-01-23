На Донбасі пройшли нові бої: поранено захисника України

На Донбасі в четвер, 23 січня, терористи "Л/ДНР" порушили режим припинення вогню 8 разів. У результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це поінформувала пресслужба ООС. Уточнюється, що противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

П'ять обстрілів по позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Талаківки – з мінометів калібру 82 мм (8 мін);

два рази поруч з Опитним – із протитанкового ракетного комплексу (2 постріли) та стрілецької зброї;

поблизу Красногорівки – зі стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Широкино – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Карта ООС

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний – із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

поруч з Оріховим – із гранатометів різних систем.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстановка стабільна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 січня російські найманці 6 разів порушили режим тиші. У результаті загинув один український військовий.

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