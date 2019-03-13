На Донбасі нові бої почалися успіхом ЗСУ: що сталося за добу

На Донбасі 12 березня поновилися бойові зіткнення. Російські окупаційні війська тричі відкривали вогонь по позиціях наших військ, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Втрат серед українських військових немає. За даними розвідки, двох окупантів ліквідували і чотирьох поранили.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ обстріляли двічі із мінометів калібрів 120 і 82 мм – у районі села Павлопіль; із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї – біля міста Авдіївка.

Терористи на Донбасі

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції обстріляли із мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Кримське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "ЛНР" заявили про проникнення бійців ЗСУ на окуповану територію Луганської області. Нібито троє загинули.

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