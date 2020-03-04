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4 березня • оновлено в 21:20
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/ Розслідування

Терористи влаштували криваві бої на Донбасі: 4 бійців ООС поранено

2.3т
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У результаті бойових дій у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 4 березня четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Протягом доби (станом на 19:00) терористи "Л/ДНР" 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це на сторінці в Facebook повідомила прес-служба ООС.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – сказано в повідомленні.

Терористи поранили на Донбасі бійців ООС

Терористи поранили на Донбасі бійців ООС

prm.ua (ілюстративне фото)

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

  • двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;

  • поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

  • в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Карта ООС

Карта ООС

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
*Поморщился* .... даже не интересно ... четыре киборга = (двум мотоплугам) ... Вот помню украинскую девушку которая сама себя замочила гранатой в сортире ....- вот была хохма .... а тут все обыденно до рвоты ..
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Защитникам Донбасса респект, так хе-рачат ВСУшных алка-шей, что ни одна хо-хло мра-зь здесь не жужжит.
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
Ну вот и день не зря прошёл !
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