Терористи влаштували криваві бої на Донбасі: 4 бійців ООС поранено

У результаті бойових дій у зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 4 березня четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Протягом доби (станом на 19:00) терористи "Л/ДНР" 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це на сторінці в Facebook повідомила прес-служба ООС.

"Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів", – сказано в повідомленні.

Терористи поранили на Донбасі бійців ООС prm.ua (ілюстративне фото)

Всі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 6 мін з міномету калібру 82 мм;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 6 пострілів.

Карта ООС

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі з'явилися фото ліквідованого терориста "ДНР" Євгенія Малаєва "Танка" з Волгограда (Російська Федерація).

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