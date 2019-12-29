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29 грудня • оновлено в 08:56
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Притихли перед бурею? З'явилися деталі боїв на Донбасі

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У суботу, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, стріляючи з забороненого Мінськими угодами озброєння.

Про ситуацію на фронті повідомив пресцентр ОС у Facebook. Відзначається, що втрат і поранених у ЗСУ немає.

Противник атакував позиції наших підрозділів із 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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Українська правда

3 обстріли наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомета;

  • біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Водяного – з автоматичних гранатометів.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;

  • поруч із Оріховим – з міномета калібру 120 мм – 5 хв;

  • тричі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 29 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи пішли на провокацію і обстріляли підрозділ 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ в районі Красногорівки.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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