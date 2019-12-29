Притихли перед бурею? З'явилися деталі боїв на Донбасі

У суботу, 28 грудня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, стріляючи з забороненого Мінськими угодами озброєння.
Про ситуацію на фронті повідомив пресцентр ОС у Facebook. Відзначається, що втрат і поранених у ЗСУ немає.
Противник атакував позиції наших підрозділів із 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
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Українська правда
3 обстріли наших позицій зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
поблизу Широкиного – з ручного протитанкового гранатомета;
біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік від Водяного – з автоматичних гранатометів.
Ситуація на Донбасі
mediarnbo.org
5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
поруч із Оріховим – з міномета калібру 120 мм – 5 хв;
тричі поблизу Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Із початку поточної доби, 29 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи пішли на провокацію і обстріляли підрозділ 56-ї мотопіхотної бригади ЗСУ в районі Красногорівки.
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