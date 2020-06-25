На Донбасі настало відносне затишшя, окупанти можуть готувати провокації, – штаб ООС

У четвер, 25 червня, російські збройні формування на Донбасі всього двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомив пресцентр штабу ООС у Facebook, неподалік населеного пункту Хутір Вільний найманці двічі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Попри відносне затишшя українські захисники не мають ілюзій, що окупанти, раптом, почали дотримуватися домовленостей про перемир’я. Військовослужбовці Об’єднаних сил пильно спостерігають за противником, повністю контролюючи його дії", – йдеться в повідомленні.

Цей час на інших ділянках бойового зіткнення українські воїни використали на дообладнання позицій.

За добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Скрін Facebook

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, упродовж 24 червня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.