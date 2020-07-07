На Донбасі на стороні окупантів воювали десятки французів: розпочато розслідування

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом участі іноземних найманців у незаконних збройних формуваннях (НВФ) на Донбасі.

Про це повідомили на сайті офісу Генерального прокурора України. Проведення досудового розслідування доручили слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

"Прокурори встановили, що з 2014 року по теперішній час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", – йдеться у повідомленні.

Також там нагадали, що відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевської конвенції про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

"Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", – відзначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія відмовляє в наданні притулку іноземним найманцям, що воювали проти України, затримує за запитом Інтерполу і видворяє за межі РФ.