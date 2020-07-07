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На Донбасі на стороні окупантів воювали десятки французів: розпочато розслідування

Розслідування
2,9 т.
На стороні терористів на Донбасі воювали іноземні найманці

На стороні терористів на Донбасі воювали іноземні найманці. Факти

Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне провадження за фактом участі іноземних найманців у незаконних збройних формуваннях (НВФ) на Донбасі.

Про це повідомили на сайті офісу Генерального прокурора України. Проведення досудового розслідування доручили слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України.

"Прокурори встановили, що з 2014 року по теперішній час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків", – йдеться у повідомленні.

Також там нагадали, що відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевської конвенції про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

"Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої", – відзначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія відмовляє в наданні притулку іноземним найманцям, що воювали проти України, затримує за запитом Інтерполу і видворяє за межі РФ.

УкраїнаВійна на ДонбасіРосійсько-український конфліктОфіс генерального прокурора України
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