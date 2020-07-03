На Донбасі мирна мешканка загинула внаслідок обстрілу терористів

Тимур Григоренко Розслідування 08:43, 3.07.2020 Оновлено: 09:22, 3.07.2020

На Донбасі під ворожими обстрілами в Зайцевому загинула мирна мешканка.

Про це інформує пресцентр штабу ООС у Facebook. Зазначається, що ворог застосував заборонену зброю.

"Сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82 мм загинула місцева мешканка 1940 року народження", – йдеться в повідомленні.

В інформації зазначено, що окупанти вчергове відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей.

"Окупанти вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас убивати, грабувати й руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує", – додали в штабі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 2 липня, озброєні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню й поранили одного захисника України. У відповідь воїни ЗСУ також відкрили вогонь і змусили окупантів припинити обстріли, поранивши одного найманця.

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