На Донбасі ліквідували зрадника України: фото терориста

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі вбили терориста "ДНР" Роман Беленка "Трьоху". Він був уродженцем міста Донецьк.

Сили ООС ліквідували перебіжчика 18 травня, повідомляється на сторінці офіцера ЗСУ Анатолія Штефана (Штірліца) у Facebook.

Згідно з повідомленнями бойовиків в соцмережах, зрадник України загинув під час обстрілу позицій. Йому був 41 рік. За життя Беленко активно постив в інтернеті свої фото з війни і не приховував, що воює на боці окупантів України.

Роман Беленко Facebook Анатолія Штефана

Роман Беленко Facebook Анатолія Штефана

Роман Беленко Facebook Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня близько 21:00 сили ООС знищили пострілом з ПТРК укріплену вогневу позицію кулемета НСВ-12,7 "Утес" терористів "ДНР".

Раніше українські захисники з 24-ої бригади імені Короля Данила успішно знищили БМП противника в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

17 травня бійці 54-ої механізованої бригади ЗСУ ліквідували і вивели з ладу 21 одиницю бойової і колісної техніки супротивника під Первомайським в окупованій Луганській області.

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