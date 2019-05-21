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На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

5.1тЧитати матеріал російською

На Донбасі ліквідовані троє поплічників окупантів.

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 17 травня був знищений бойовик з окупованого Донецька Сергій Підгородецький.

18 травня "бригада-200" в районі Комінтернового поповнилася донеччанином Юрієм Дамаскіним.

А 20 травня через хворобу помер терорист 9 ОШПМП, 7 ОМСБР Залевський "Атом" Артем з Донецька.

Всі троє були внесені до бази "Миротворець".

Знищені терористи

Знищені терористи

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Новини
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На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін

Юрій Дамаскін

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін

Юрій Дамаскін

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін

Юрій Дамаскін

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій

Підгородецький Сергій

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій

Підгородецький Сергій

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій

Підгородецький Сергій

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем

Залевський "Атом" Артем

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем

Залевський "Атом" Артем

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем

Залевський "Атом" Артем

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем

Залевський "Атом" Артем

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня українські воїни одного окупанта знищили, ще шістьох — поранили.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Golan Sim
Golan Sim
Война за независимость Украины от Донбасса и его жителей набирает обороты. майдановский режим совершенно независимо продолжает убивать украинцев не только на Юго-Востоке, но и во всей Украине. Обоз, не ленись, сейчас же сотри этот пост!
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