На Донбасі ліквідували трьох терористів: фото "бригади-200"

На Донбасі ліквідовані троє поплічників окупантів.

Як повідомив у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), 17 травня був знищений бойовик з окупованого Донецька Сергій Підгородецький.

18 травня "бригада-200" в районі Комінтернового поповнилася донеччанином Юрієм Дамаскіним.

А 20 травня через хворобу помер терорист 9 ОШПМП, 7 ОМСБР Залевський "Атом" Артем з Донецька.

Всі троє були внесені до бази "Миротворець".

Знищені терористи Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Юрій Дамаскін Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Підгородецький Сергій Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Залевський "Атом" Артем Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня українські воїни одного окупанта знищили, ще шістьох — поранили.

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