Отримав 8 куль у голову: терористи "ДНР" ліквідували свого ж вояку

Терористи "ДНР", які воюють проти України на Донбасі, понесли чергові втрати.

Так, 24 січня загинув бойовик Короленко Євген Юрійович, який був командиром танкової роти танкового батальйону "республіки". Про це, посилаючись на повідомлення посібників окупантів у соцмережі, написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") у Telegram.

Відомо, що терорист служив у 100-й окремій мотострілковій бригаді "Республіканської гвардії" так званої ДНР.

На Донбасі ліквідували терористів "ДНР" Ілюстрація

Євгена Короленка ліквідовано на Донбасі Telegram-канал "Штірліца"

Євгена Короленка ліквідовано на Донбасі Telegram-канал "Штірліца"

Крім того, 12 лютого на полігоні в Торезі Донецької області (місто контролюється "ДНР") п'яний майор із позивним "Сталін" розстріляв двох підлеглих.

Один терорист – Микола – отримав 8 поранень у голову та грудну клітку і помер, другий – Олександр – залишився інвалідом. Раніше повідомлялося, що майор, який убив "ДНРівців", приїхав із Росії.

Telegram-канал "Штірліца"

Як писав OBOZREVATEL, у мережі показали наслідки обстрілу терористами "ЛНР" околиць окупованого Луганська в ніч на 24 лютого.

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