На Донбасі знищили терориста 'ДНР': фото зрадника України

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Станіслав Засимець.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ "Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото вбитого (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що він був знищений 27 жовтня. "Сходив на концерт Кобзона, квиток коштував 200 рублів", – прокоментував військовий.

Новини ЗСУ показали потужне відео розгрому позиції терористів на Донбасі

На Донбасі ліквідували терориста Засимця Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

У базі сайту "Миротворець" Засимець значився як бойовик незаконного збройного формування. Він народився в 1997 році, але в соцмережах навмисно "додавав" собі кілька років. Родом терорист був із Волноваського району.

Скріншот

Скріншот

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донбасі ліквідували терориста "ДНР" Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі ліквідували трьох найманців Путіна. Також стало відомо, що в Москві помер терорист "ЛНР" Вадим Смоляніченко з позивним "КамАЗ".

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