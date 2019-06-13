На Донбасі ліквідували розвідника "ДНР" на прізвисько Грунт. Фото

На Донбасі 11 червня ліквідували терориста "ДНР" Олексія Грумніцького на прізвисько "Грунт".
Про це в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши особисті дані бойовика.
"200-а бригада - Грумніцький "Грунт" Олексій з Макіївки. 1 омсбр 1 АК окупантів", – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що терорист значився розвідником "розвідуправління РГ ДНР" в званні рядовий. Значився в списках частини з 06.07.2015. Згідно з інформацією на сайті "Миротворець" народився 18.01.1987 в Макіївці.
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій
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