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На Донбасі ліквідували розвідника "ДНР" на прізвисько Грунт. Фото

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На Донбасі 11 червня ліквідували терориста "ДНР" Олексія Грумніцького на прізвисько "Грунт".

Про це в Facebook повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц), опублікувавши особисті дані бойовика.

"200-а бригада - Грумніцький "Грунт" Олексій з Макіївки. 1 омсбр 1 АК окупантів", – йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що терорист значився розвідником "розвідуправління РГ ДНР" в званні рядовий. Значився в списках частини з 06.07.2015. Згідно з інформацією на сайті "Миротворець" народився 18.01.1987 в Макіївці.

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

Терорист Грумніцький "Грунт" Олексій

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
ДНРтерористи "ДНР"
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Луцький Руслан
Луцький Руслан
Сподіваюсь, всім, хто вбивав і стріляв в українців, найближчим часом теж можна буде присвоїти таку погремуху)
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