На Донбасі ліквідували російського терориста. Фото

На Донбасі 13 грудня 2019 року було ліквідовано російського терориста Алсултанова Аліхана.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада хроніки "громадянської" війни. Алсултанов Аліхан з Кисловодська сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – йдеться в повідомленні.

Алсултанов Аліхан народився 12 вересня 1992 року (за іншими даними в 1994 році) в Кисловодську, РФ.

Спільнота окупантів в соцмережі повідомляє, що терористи вбили в районі шахти "6/7" в Горлівці. Тіло бойовика відправлять для поховання в РФ.

Убитий терорист Скріншот

Соцмережі террріста Скріншот

Скріншот

Соцмережі террріста Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилася інформація про смерть терориста "ДНР" Леоніда Афенкіна.

У мережі з'явилася інформація про ліквідацію чергового терориста "ДНР" – Олександра Дулатова, що воював на Донбасі проти України.

У мережі повідомили про смерть терориста "ЛНР" Юрія "Доцента" Єрмолаєва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!