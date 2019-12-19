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19 грудня • оновлено в 13:10
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На Донбасі ліквідували російського терориста. Фото

1.8т
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На Донбасі 13 грудня 2019 року було ліквідовано російського терориста Алсултанова Аліхана.

Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"200-а бригада хроніки "громадянської" війни. Алсултанов Аліхан з Кисловодська сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – йдеться в повідомленні.

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Алсултанов Аліхан народився 12 вересня 1992 року (за іншими даними в 1994 році) в Кисловодську, РФ.

Спільнота окупантів в соцмережі повідомляє, що терористи вбили в районі шахти "6/7" в Горлівці. Тіло бойовика відправлять для поховання в РФ.

Убитий терорист

Убитий терорист

Скріншот

Соцмережі террріста

Соцмережі террріста

Скріншот

На Донбасі ліквідували російського терориста. Фото

Скріншот

Соцмережі террріста

Соцмережі террріста

Скріншот

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На сайте РусВесна есть информация о нём за 13 число, так что чушкари кастрюляголовые вы никого не удевили.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
гражданская вайна епта...буряты-шахтеры и бармалеи-трактористы...ты на мая земля пришел!
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