На Донбасі ліквідували російського терориста. Фото

На Донбасі 13 грудня 2019 року було ліквідовано російського терориста Алсултанова Аліхана.
Про це на своєму Telegram-каналі написав офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"200-а бригада хроніки "громадянської" війни. Алсултанов Аліхан з Кисловодська сходив на концерт Кобзона. Квиток коштував 200 рублів. Все буде Україна і перемога за нами!" – йдеться в повідомленні.
Алсултанов Аліхан народився 12 вересня 1992 року (за іншими даними в 1994 році) в Кисловодську, РФ.
Спільнота окупантів в соцмережі повідомляє, що терористи вбили в районі шахти "6/7" в Горлівці. Тіло бойовика відправлять для поховання в РФ.
Убитий терорист
Скріншот
Соцмережі террріста
Скріншот
Скріншот
Соцмережі террріста
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У мережі з'явилася інформація про смерть терориста "ДНР" Леоніда Афенкіна.
У мережі з'явилася інформація про ліквідацію чергового терориста "ДНР" – Олександра Дулатова, що воював на Донбасі проти України.
У мережі повідомили про смерть терориста "ЛНР" Юрія "Доцента" Єрмолаєва.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".