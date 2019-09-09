На Донбасі ліквідували молодого терориста "ДНР": опубліковано фото

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Віталія Завалишина.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).
"200-а бригада. 8 вересня 2019 року. Завалишин Віталій. Обставини вимагають уточнення", – повідомив військовий.
Згідно з даними на сайті "Миротворець", загиблий терорист народився 7 червня 1993 року і проживав у Чистяковому (Торез).
Загиблий бойовик
Загиблий бойовик Віталій Завалишин
Загиблий бойовик Віталій Завалишин
Загиблий на Донбасі бойовик
Загиблий бойовик
Сторінка бойовика у соцмережах
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".
У зоні проведення ООС загинув терорист "ДНР" Богдан Сотник на прізвисько "Кайот".
Анатолій Штефан повідомив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані двоє терористів "ДНР".
Також в зоні проведення ООС на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.
Крім того, терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин на Донбасі.
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