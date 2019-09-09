На Донбасі ліквідували молодого терориста "ДНР": опубліковано фото

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Віталія Завалишина.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"200-а бригада. 8 вересня 2019 року. Завалишин Віталій. Обставини вимагають уточнення", – повідомив військовий.

Згідно з даними на сайті "Миротворець", загиблий терорист народився 7 червня 1993 року і проживав у Чистяковому (Торез).

Загиблий бойовик

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий на Донбасі бойовик

Загиблий бойовик

Сторінка бойовика у соцмережах

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Едуарда Іванова на прізвисько "Дюха".

У зоні проведення ООС загинув терорист "ДНР" Богдан Сотник на прізвисько "Кайот".

Анатолій Штефан повідомив, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі були ліквідовані двоє терористів "ДНР".

Також в зоні проведення ООС на Донбасі був ліквідований терорист "ДНР" Олег Рєзніков.

Крім того, терорист "ЛНР" Олександр Курінний помер за нез'ясованих обставин на Донбасі.

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