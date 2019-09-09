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10 вересня • оновлено в 06:37
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/ Розслідування

На Донбасі ліквідували молодого терориста "ДНР": опубліковано фото

9.1т Читати матеріал російською

На Донбасі у зоні проведення Операції об'єднаних сил ліквідували терориста Віталія Завалишина.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він опублікував дані і фото убитих (щоб подивитися, доскрольте до кінця новини).

"200-а бригада. 8 вересня 2019 року. Завалишин Віталій. Обставини вимагають уточнення", – повідомив військовий.

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Згідно з даними на сайті "Миротворець", загиблий терорист народився 7 червня 1993 року і проживав у Чистяковому (Торез).

Загиблий бойовик

Загиблий бойовик

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий бойовик Віталій Завалишин

Загиблий на Донбасі бойовик

Загиблий на Донбасі бойовик

Загиблий бойовик

Загиблий бойовик

Сторінка бойовика у соцмережах

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас тероризм
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну вот, убили очередного молодого парня украинца, а этот у*бок Штырлиц чему-то радуется.
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lykin vasa
lykin vasa
теперь пусть сообщит про ...https://112.ua/ato/boeviki-vernuli-telo-pogibshego-boyca-batalona-azov-romana-romanenko-503528.html.. инфа ваша,а не просто болтуна ширлица.....
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