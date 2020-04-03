Головна Новини
3 квітня • оновлено в 18:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Донбасі ліквідовано терориста з Росії: з'явилося фото окупанта

1.4т
Читати матеріал російською

У зоні бойових дій на Донбасі ліквідовано 36-річного терориста "ДНР" з Росії Дениса Братанова. Він воював проти українців з 2015 року.

Про загибель бойовика написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "200 бригада, або "громадянська" війна. 31 березня Братанов Денис з Пермі (Росія) сходив на концерт Кобзона. Обставини вимагають уточнення", – написав захисник України.

Терорист Денис Братанов

Терорист Денис Братанов

Telegram-канал Анатолія Штефана

Також він опублікував скріншот некролога про ліквідованого окупанта, який був розміщений в одному з сепаратистських пабліків. Згідно з інформацією пропагандистів "руского міра", Братанова нібито вбила міна, яка влучила в окоп. За їхніми даними, це трапилося біля Авдіївської промзони.

Повідомлення про ліквідацію Братанова

Повідомлення про ліквідацію Братанова

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підтвердженими даними української розвідки, втрати російсько-окупаційних військ в березні на Донбасі перевалили за 150 осіб. Так, терористи втратили убитими 51 особу і ще 113 пораненими і травмованими, підтвердила українська розвідка.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги