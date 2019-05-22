На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

На Донбасі ліквідовано 23-річного пособника окупантів.

Фото терориста опублікував в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, він був убитий 20 травня в районі Горлівки Донецької області.

Яковенко "Амбал" Володимир з Добропільського району 25 вересня 1995 року народження внесений в базу "Миротворець" як бойовик незаконного збройного формування.

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

"Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані троє терористів. А 20 травня українські воїни одного окупанта знищили, ще шістьох - поранили.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!