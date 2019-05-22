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/Розслідування

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

10.6тЧитати матеріал російською

На Донбасі ліквідовано 23-річного пособника окупантів.

Фото терориста опублікував в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). За його даними, він був убитий 20 травня в районі Горлівки Донецької області.

Яковенко "Амбал" Володимир з Добропільського району 25 вересня 1995 року народження внесений в базу "Миротворець" як бойовик незаконного збройного формування.

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На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

Facebook Анатолій Штефан (Штірліц)

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

На Донбасі ліквідовано 23-річного терориста "Амбала": фотофакт

"Миротворець"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі були ліквідовані троє терористів. А 20 травня українські воїни одного окупанта знищили, ще шістьох - поранили.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
війнатерористи "ДНР"ДНР
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Скачут от радости хохложопые ублюдки, наблюдающие за войной, сидя за компьютерами. Поскачите еще немного - скоро война придет и в ваш дом, вот тогда и поскачете по полной программе.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Колорад Ваня, ты,уже забарикодировался под своим диваном,вояка?
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Podyu Roman
Podyu Roman
Колорад Ваня, заводи диван, вояка.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хорошее вато - дохлое вато.
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Рожа обезображена интеллектом...
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