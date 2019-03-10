На Донбасі ліквідовані два терориста "Л/ДНР": офіцер ЗСУ показав фото

У мережі показали чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР" на Донбасі.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), бригада "200-х" 9 березня поповнилася проросійським найманцем Михайлом Яковлєвим.

"Все буде Україна і перемога за нами!" — написав у Telegram-каналі "Штірліц-інфо" український військовослужбовець.

Михайло Яковлєв

Відзначимо, судячи з інформації, поширеної в пабліках терористів у соціальних мережах, Яковлєву було 34 роки — його дата народження вказана як 02.05.1984.

Крім того, у "ДНР" заявляють, що один бойовик "Народної міліції" псевдореспубліки був ліквідований ву результаті снайперського обстрілу 10 березня. Його ім'я й інші дані не називаються.

Ілюстрація. Війна на Донбасі "Антикор"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото терориста "ЛНР" Андрія Грищенка з позивним "ЗАС", якого 7 березня українські захисники ліквідували на Луганщині.

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