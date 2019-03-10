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На Донбасі ліквідовані два терориста "Л/ДНР": офіцер ЗСУ показав фото

2.1тЧитати матеріал російською

У мережі показали чергового ліквідованого терориста "Л/ДНР" на Донбасі.

Як повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), бригада "200-х" 9 березня поповнилася проросійським найманцем Михайлом Яковлєвим.

"Все буде Україна і перемога за нами!" — написав у Telegram-каналі "Штірліц-інфо" український військовослужбовець.

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Михайло Яковлєв

Михайло Яковлєв

На Донбасі ліквідовані два терориста "Л/ДНР": офіцер ЗСУ показав фото

Відзначимо, судячи з інформації, поширеної в пабліках терористів у соціальних мережах, Яковлєву було 34 роки — його дата народження вказана як 02.05.1984.

Крім того, у "ДНР" заявляють, що один бойовик "Народної міліції" псевдореспубліки був ліквідований ву результаті снайперського обстрілу 10 березня. Його ім'я й інші дані не називаються.

На Донбасі ліквідовані два терориста "Л/ДНР": офіцер ЗСУ показав фото
На Донбасі ліквідовані два терориста "Л/ДНР": офіцер ЗСУ показав фото

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

"Антикор"

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото терориста "ЛНР" Андрія Грищенка з позивним "ЗАС", якого 7 березня українські захисники ліквідували на Луганщині.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР"Новини ДонбасуООС
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ха ха ха..мы все дружно поверили Обозревателю....Когда очередной борт в Киев с безногими украинцами?
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3
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Po Edgar, милочка твоиъ уже сдохло 13 000 какая приятнось...уга га га
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0
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Po Edgar
Po Edgar
Andreevski Andrey, гы гы! Сходи клоун посмотри, ты пока при копытах!?
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