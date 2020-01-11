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11 січня • оновлено в 09:24
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/ Розслідування

На Донбасі "Л/ДНР" зухвало напали на українських воїнів: троє поранених

2.2т
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На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Як повідомляє пресцентр ОС, противник 13 разів порушив режим припинення вогню. Для цього були застосовані заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та інша стрілецька зброя.

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ООС на Донбасі

ООС на Донбасі

За словами українських військових, обстріли велися неподалік Мар'їнки, Невельського, тричі біля Водяного і поруч із Новотроїцьким. Також зафіксували чотири обстріли біля Орехово, неподалік Луганського, у районі населеного пункту Південний. Водночас поруч із Новотошківським бойовики випустили 5 мін.

Від початку цієї доби, 11 січня, російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 9 січня, російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець ООС, ще один був поранений.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждый день праздник какой-то, шмаки рагу из ВСУшного гав-на.
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4
1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
К началу недели, нужно готовить новый борт с ВСУшными обрубками.
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1
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Видать эти с аэропорта,что захватили.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Драго Кувалда, Они не захватили аэропорт, а просто побегали по взлётке. Их за беготню наказали.
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