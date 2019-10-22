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22 жовтня • оновлено в 20:35
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/ Розслідування

Окупанти вдарили по ЗСУ забороненою зброєю: поранені троє захисників України

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У вівторок, 22 жовтня, російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у результаті чого два воїни Збройних сил України були поранені і ще один отримав бойову травму.

Як повідомляє в Facebook пресцентр ОС, противник обстріляв українські позиції з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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На Донбасі окупанти поранили трьох захисників України

На Донбасі окупанти поранили трьох захисників України

УНІАН

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

  • тричі неподалік Павлополя з напряму Українського і Сосновського – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТУР;

  • поблизу Новотроїцького з напряму Докучаєвського – з ручних протитанкових гранатометів;

  • біля Новоселівки з напряму Василівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Водяного з напрямку Пікузів – із мінометів калібру 82 мм.

Ситуація на Донбасі 22 жовтня

Ситуація на Донбасі 22 жовтня

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів наших позицій:

  • неподалік від Золотого з напряму Первомайська – зі стрілецької зброї;

  • тричі біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Южного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм й автоматичних гранатометів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", – підсумували в штабі ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє українських військовослужбовців постраждали в результаті вибухів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас Збройні сили України ООС
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Насколько надо быть eбанутыми недовояками, чтобы наклеить себе на полплеча ярко красный с желтым шеврон с вилкой, который виден за километры что зимой, что летом?
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Семен Дмитрий
Семен Дмитрий
"...два воина Вооруженных сил Украины были ранены и еще один получил боевую травму".. дайте угадаю, у одного порвана дупа, у двоих сифилис и натертости?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, нашим упоротым адептам майдана крайне необходимо сорвать процесс мирного урегулирования в Донбассе, поэтому РАССТРЕЛЫ воинов ВСУ со стороны отмороженных нацбатовцев будут идти по нарастающей и, конечно же, во всём этом майдановские сми будут обвинять республиканских защитников Донбасса.
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