Окупанти вдарили по ЗСУ забороненою зброєю: поранені троє захисників України

У вівторок, 22 жовтня, російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у результаті чого два воїни Збройних сил України були поранені і ще один отримав бойову травму.
Як повідомляє в Facebook пресцентр ОС, противник обстріляв українські позиції з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
На Донбасі окупанти поранили трьох захисників України
УНІАН
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:
тричі неподалік Павлополя з напряму Українського і Сосновського – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТУР;
поблизу Новотроїцького з напряму Докучаєвського – з ручних протитанкових гранатометів;
біля Новоселівки з напряму Василівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного з напрямку Пікузів – із мінометів калібру 82 мм.
Ситуація на Донбасі 22 жовтня
mediarnbo.org
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів наших позицій:
неподалік від Золотого з напряму Первомайська – зі стрілецької зброї;
тричі біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
поблизу Южного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм й автоматичних гранатометів.
"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", – підсумували в штабі ОС.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє українських військовослужбовців постраждали в результаті вибухів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
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