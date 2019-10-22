Окупанти вдарили по ЗСУ забороненою зброєю: поранені троє захисників України

У вівторок, 22 жовтня, російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі, у результаті чого два воїни Збройних сил України були поранені і ще один отримав бойову травму.

Як повідомляє в Facebook пресцентр ОС, противник обстріляв українські позиції з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі окупанти поранили трьох захисників України УНІАН

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

тричі неподалік Павлополя з напряму Українського і Сосновського – з гранатометів, великокаліберних кулеметів і ПТУР;

поблизу Новотроїцького з напряму Докучаєвського – з ручних протитанкових гранатометів;

біля Новоселівки з напряму Василівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного з напрямку Пікузів – із мінометів калібру 82 мм.

Ситуація на Донбасі 22 жовтня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 7 обстрілів наших позицій:

неподалік від Золотого з напряму Первомайська – зі стрілецької зброї;

тричі біля Зайцевого – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поблизу Южного – з великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

двічі в районі Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм й автоматичних гранатометів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", – підсумували в штабі ОС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше двоє українських військовослужбовців постраждали в результаті вибухів у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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