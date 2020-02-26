Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на окупованих територіях Донбасу і Криму близько 500 українців зникли безвісти.

Тривожну статистику він озвучив в кулуарах форуму Age of Crimea Forum 2020 року в Києві в середу, 26 лютого, пише "Українська правда".

"Є серйозна проблема з тим, що частина людей, сім'ї яких ще вірять в те, що вони ще перебувають за гратами, треба перевірити це на точність. Ми рахуємо десь до 500 осіб, зниклих безвісти", – поділився міністр.

На Донбасі і в Криму зникли безвісти півтисячі українців РБК-Україна

"Саме тому ми вимагаємо, щоб до окупованих територій був допущений Червоний Хрест, який повинен перевірити, хто з цих людей дійсно перебуває за гратами, а хто, на жаль, вже ніколи не зможе повернутися до своїх родин", – зазначив Пристайко.

За словами глави МЗС, люди як перебувають за гратами, діляться на 3 частини: з території окупованого Криму, з окупованої території материкової України і ті, хто перебуває у в'язницях РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму показали активістів, які зникли безвісти за роки окупації півострова.

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