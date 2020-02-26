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26 лютого • оновлено в 16:49
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На Донбасі і в Криму зникли безвісти сотні українців – Пристайко

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що на окупованих територіях Донбасу і Криму близько 500 українців зникли безвісти.

Тривожну статистику він озвучив в кулуарах форуму Age of Crimea Forum 2020 року в Києві в середу, 26 лютого, пише "Українська правда".

"Є серйозна проблема з тим, що частина людей, сім'ї яких ще вірять в те, що вони ще перебувають за гратами, треба перевірити це на точність. Ми рахуємо десь до 500 осіб, зниклих безвісти", – поділився міністр.

На Донбасі і в Криму зникли безвісти півтисячі українців

На Донбасі і в Криму зникли безвісти півтисячі українців

РБК-Україна

"Саме тому ми вимагаємо, щоб до окупованих територій був допущений Червоний Хрест, який повинен перевірити, хто з цих людей дійсно перебуває за гратами, а хто, на жаль, вже ніколи не зможе повернутися до своїх родин", – зазначив Пристайко.

За словами глави МЗС, люди як перебувають за гратами, діляться на 3 частини: з території окупованого Криму, з окупованої території материкової України і ті, хто перебуває у в'язницях РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму показали активістів, які зникли безвісти за роки окупації півострова.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Скaжy бoльше в Kpымy, нa Дoнбaccе, в Хapькoве, Лoндoне и Пapиже пpoпaлo бoльше 500 челoвек и пoгиблo бoльше 13000. А вcе пoчемy, a пoтoмy чтo идет гpaждaнcкaя вoйнa нa Дoнбaccе.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-одна нашлась
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Громозека Иван
Громозека Иван
А ещё ГШ ВСУ как-то упоминал об около 7 тыс. дизертиров в 2014 году, их наверное тоже закопали втихаря
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