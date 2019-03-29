На Донбасі героїчно загинув український десантник: опубліковано фото

У п'ятницю, 29 березня, в зоні проведення ООС загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.
Як повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Facebook, військовий був поранений на Маріупольському напрямку внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупованнями з забороненого озброєння — 120 міліметрових мінометів.
Він помер у результаті отриманих осколкових поранень. "За життя десантника військові лікарі боролися до останнього", — йдеться в повідомленні.
Дмитро Костенюк
facebook.com/Memorybook.org.ua
Дмитро Костенюк
facebook.com/Memorybook.org.ua
Як зазначається на Facebook-сторінці "Книга пам'яті полеглих за Україну", у Костенюка залишилися двоє неповнолітніх дітей.
"Пішла з життя людина, яка боролася за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", — згадують про загиблого бойові товариші.
Ще один десантник 29 березня отримав вогнепально-осколкові поранення. Його стан стабільний.
"Командування десантно-штурмових військ ЗСУ та військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого солдата Костенюка Дмитра Степановича", — йдеться в пості.
Нагадаємо, 28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем трьох окупантів поранило.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.
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