На Донбасі героїчно загинув український десантник: опубліковано фото

У п'ятницю, 29 березня, в зоні проведення ООС загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.

Як повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Facebook, військовий був поранений на Маріупольському напрямку внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупованнями з забороненого озброєння — 120 міліметрових мінометів.

Він помер у результаті отриманих осколкових поранень. "За життя десантника військові лікарі боролися до останнього", — йдеться в повідомленні.

Дмитро Костенюк facebook.com/Memorybook.org.ua

Дмитро Костенюк facebook.com/Memorybook.org.ua

Як зазначається на Facebook-сторінці "Книга пам'яті полеглих за Україну", у Костенюка залишилися двоє неповнолітніх дітей.

"Пішла з життя людина, яка боролася за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", — згадують про загиблого бойові товариші.

Ще один десантник 29 березня отримав вогнепально-осколкові поранення. Його стан стабільний.

"Командування десантно-штурмових військ ЗСУ та військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого солдата Костенюка Дмитра Степановича", — йдеться в пості.

Нагадаємо, 28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем трьох окупантів поранило.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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