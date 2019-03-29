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На Донбасі героїчно загинув український десантник: опубліковано фото

1.5тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 29 березня, в зоні проведення ООС загинув десантник із Чернівців Дмитро Костенюк.

Як повідомляє командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України на сторінці у Facebook, військовий був поранений на Маріупольському напрямку внаслідок обстрілу російсько-терористичними угрупованнями з забороненого озброєння — 120 міліметрових мінометів.

Він помер у результаті отриманих осколкових поранень. "За життя десантника військові лікарі боролися до останнього", — йдеться в повідомленні.

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Дмитро Костенюк

Дмитро Костенюк

facebook.com/Memorybook.org.ua

Дмитро Костенюк

Дмитро Костенюк

facebook.com/Memorybook.org.ua

Як зазначається на Facebook-сторінці "Книга пам'яті полеглих за Україну", у Костенюка залишилися двоє неповнолітніх дітей.

"Пішла з життя людина, яка боролася за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном", — згадують про загиблого бойові товариші.

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Ще один десантник 29 березня отримав вогнепально-осколкові поранення. Його стан стабільний.

"Командування десантно-штурмових військ ЗСУ та військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого солдата Костенюка Дмитра Степановича", — йдеться в пості.

На Донбасі героїчно загинув український десантник: опубліковано фото

Нагадаємо, 28 березня російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських захисників не було. Вогнем трьох окупантів поранило.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Луганській області бойова група К-2 з 54-ї бригади повністю знищила командний пункт терористів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Новини ДонбасуООСЗбройні сили Українисмертьфотографии
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