|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"На Донбасі геноцид!" Засуджений в Україні "іхтамнєт" заступився за Путіна

Читати матеріал російською

Засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Сєдіков виправдав ігнорування президентом своєї країни Володимиром Путіним питання обміну полоненими.

Крім того, він не побачив нічого поганого в тому, що кремлівська пропаганда провокує участь росіян у війні на сході України. Своїми роздумами про це він поділився в інтерв'ю "Новій газеті".

Зокрема, Сєдіков зізнався в тому, що і сам вирішив їхати на Донбас після перегляду новин на пропагандистському каналі "Росія 24". Він категорично заперечує факт того, що прибув зі зброєю в руках на територію чужої держави.

"На якій чужій території? Якщо люди з території Донбасу більше не хотіли жити в цій країні і захотіли відокремитися, це не дає права Україні їх знищувати. Мирних громадян ніхто не давав права вбивати, зносити їхні будинки. Будь-яка війна несе з собою втрати мирних громадян. Будь-яка війна. Але в той же час, коли цілеспрямовано йде знищення мирних громадян, це зовсім інше. Я вважаю, що це був геноцид, і досі він відбувається", — з упевненістю висловився терорист.

Олексій Сєдіков

Олексій Сєдіков

"Нова газета"

Новини
Путіне, врятуй: росіяни в Україні заблагали про допомогу

Однак Сєдікова зовсім не бентежить, що його рідна країна практично відмовилася від нього і не намагається витягнути з в'язниці, куди він потрапив за окупацію чужої території.

"Ви розумієте, що мене тут немає? Ви ж розумієте, про що я говорю? Ну, мене ж сюди ніхто не посилав", — говорить засуджений бойовик.

Також він висловив упевненість в тому, що Росія нібито намагається витягнути своїх полонених з українських в'язниць і робить для цього все можливе через тристоронню групу в Мінську.

Запевнення журналістки в тому, що це повністю не відповідає дійсності, анітрохи не вплинули на думку Сєдікова.

Новини
"Буде проблема в Казахстані, туди поїду": найманець РФ зізнався, навіщо приїхав на Донбас

"Дивіться, пункт 6 мінських домовленостей свідчить, що люди, які підлягають обміну, — це безпосередні учасники конфлікту, тобто ті, хто був на Донбасі і брав участь у військових діях. А Україна хоче нас поміняти на своїх політв'язнів, яких у Донбасі й не було! Це ж неправильно!" — продовжив він виправдовувати байдужість країни-агресора до своїх солдатів, які опинилися в полоні.

Що стосується конкретно Путіна, то з нього Сєдіков також повністю зняв відповідальність за долю окупантів, які керуються його наказами як верховного головнокомандувача. Терорист переконаний, що для обміну полоненими потрібна воля двох президентів, а Путін, за його словами, не хоче вести переговори з українським лідером.

"Він не вважає за потрібне розмовляти з Петром Олексійовичем, який порушує всі домовленості, робить усе, щоб погіршити наші відносини і навіть зараз намагається у всьому звинуватити Росію. Злидні в Україні — винна Росія, все, що відбувається, — винна Росія", — обурився терорист.

Олексій Сєдіков

Олексій Сєдіков

"Нова газета"

Новини
''Рятував від фашистів'': Росія звинуватила Україну у вбивстві відомого найманця ''ЛНР''

"Що мені моє життя! Прийде час, захочуть мене поміняти — поміняють, не захочуть — значить, буду чекати", — додав він.

На ремарку журналістки про те, що в питанні обміну своїх полонених на чужих для Путіна не повинно бути нічого складного, Сєдіков також відповів запереченням. Він сказав, що політика може бути дорожча, ніж людина. "І до чого тут Володимир Володимирович? Він же не може бути причетний до всього", — підсумував обдурений кремлівською пропагандою окупант.

Олексій Сєдіков

Олексій Сєдіков

KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктросійська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
40
7
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Никоноров Александр
Никоноров Александр
не гони, жди, скоро мы тебя выкупим у продажных гадов
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А какое отношение имеет Путин к обмену пленными?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
КАРПАТСЬКИЙ Вовк, так и я о том же!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Khruslov Alexey, теке саме як ти до укр. сайту.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля упоротый ватан,таких ублюдков только уничтожать
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Крым рядом, иди уничтожай. Ты из щели своей мамки пятый год вылезти не можешь
Показати коментар повністю
Відповісти
5
4

Блоги / думки