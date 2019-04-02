"На Донбасі геноцид!" Засуджений в Україні "іхтамнєт" заступився за Путіна

Засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Сєдіков виправдав ігнорування президентом своєї країни Володимиром Путіним питання обміну полоненими.

Крім того, він не побачив нічого поганого в тому, що кремлівська пропаганда провокує участь росіян у війні на сході України. Своїми роздумами про це він поділився в інтерв'ю "Новій газеті".

Зокрема, Сєдіков зізнався в тому, що і сам вирішив їхати на Донбас після перегляду новин на пропагандистському каналі "Росія 24". Він категорично заперечує факт того, що прибув зі зброєю в руках на територію чужої держави.

"На якій чужій території? Якщо люди з території Донбасу більше не хотіли жити в цій країні і захотіли відокремитися, це не дає права Україні їх знищувати. Мирних громадян ніхто не давав права вбивати, зносити їхні будинки. Будь-яка війна несе з собою втрати мирних громадян. Будь-яка війна. Але в той же час, коли цілеспрямовано йде знищення мирних громадян, це зовсім інше. Я вважаю, що це був геноцид, і досі він відбувається", — з упевненістю висловився терорист.

Олексій Сєдіков "Нова газета"

Однак Сєдікова зовсім не бентежить, що його рідна країна практично відмовилася від нього і не намагається витягнути з в'язниці, куди він потрапив за окупацію чужої території.

"Ви розумієте, що мене тут немає? Ви ж розумієте, про що я говорю? Ну, мене ж сюди ніхто не посилав", — говорить засуджений бойовик.

Також він висловив упевненість в тому, що Росія нібито намагається витягнути своїх полонених з українських в'язниць і робить для цього все можливе через тристоронню групу в Мінську.

Запевнення журналістки в тому, що це повністю не відповідає дійсності, анітрохи не вплинули на думку Сєдікова.

"Дивіться, пункт 6 мінських домовленостей свідчить, що люди, які підлягають обміну, — це безпосередні учасники конфлікту, тобто ті, хто був на Донбасі і брав участь у військових діях. А Україна хоче нас поміняти на своїх політв'язнів, яких у Донбасі й не було! Це ж неправильно!" — продовжив він виправдовувати байдужість країни-агресора до своїх солдатів, які опинилися в полоні.

Що стосується конкретно Путіна, то з нього Сєдіков також повністю зняв відповідальність за долю окупантів, які керуються його наказами як верховного головнокомандувача. Терорист переконаний, що для обміну полоненими потрібна воля двох президентів, а Путін, за його словами, не хоче вести переговори з українським лідером.

"Він не вважає за потрібне розмовляти з Петром Олексійовичем, який порушує всі домовленості, робить усе, щоб погіршити наші відносини і навіть зараз намагається у всьому звинуватити Росію. Злидні в Україні — винна Росія, все, що відбувається, — винна Росія", — обурився терорист.

Олексій Сєдіков "Нова газета"

"Що мені моє життя! Прийде час, захочуть мене поміняти — поміняють, не захочуть — значить, буду чекати", — додав він.

На ремарку журналістки про те, що в питанні обміну своїх полонених на чужих для Путіна не повинно бути нічого складного, Сєдіков також відповів запереченням. Він сказав, що політика може бути дорожча, ніж людина. "І до чого тут Володимир Володимирович? Він же не може бути причетний до всього", — підсумував обдурений кремлівською пропагандою окупант.

Олексій Сєдіков KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сєдіков визнав, що військових його країни відправляють для участі у війні на Донбасі цілком офіційно під виглядом відрядження. Кожен окупант, за його словами, дає на це свою згоду.

У серпні 2018 року Сєдіков попросив президента РФ Володимира Путіна обміняти його на одного з українських політв'язнів.

У січні він написав Путіну листа, в якому знову попросив обміняти себе на українців, незаконно утримуваних в країні-агресорі.

Сєдіков був узятий українськими військовими в полон у липні 2016 року на Донбасі поблизу Троїцького. У 2017 році його визнали винним у терористичній діяльності і засудили до 11 років в'язниці. Він є в списку росіян, яких Україна готова обміняти на політв'язнів у Росії і на Донбасі.

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