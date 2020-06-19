На Донбасі двоє воїнів ЗСУ поранені розривом міни, – штаб ООС

В пятницю, 19 червня, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил на Донбасі отримали поранення в результаті розриву міни.

Як повідомив у Facebook пресцентр ООС, це сталося під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське.

Бійцям надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікарні. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Обставини події з’ясовуються.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в результаті снайперського вогню 18 червня загинув старший солдат Богдан Коваленко з 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.