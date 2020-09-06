На Донбасі двоє українських військових підірвалися на міні

Мирослав Семенюк Розслідування 16:21, 6.09.2020 Оновлено: 16:38, 6.09.2020

Двоє українських військовослужбовців загинули на Донбасі, підірвавшись на міні.

Як повідомив у Facebook пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід", під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військових зі складу Об’єднаних сил підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Зазначається, що бійців було відрізано полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького.

Командування ОТУ "Схід" висловило співчуття сім’ям загиблих воїнів.

Скрин Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл українських позицій біля Красногорівки, порушивши режим перемир’я.

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