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На Донбасі два екс-найманці "ДНР" перейшли на бік України

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У Краматорську на Донбасі двоє екс-найманців "ДНР" перейшли на бік України, добровільно здавшись поліції.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області в понеділок, 15 липня.

"У Краматорський відділ поліції звернулися два місцевих жителі 1975 і 1979 народження. Чоловіки повідомили, що в травні 2014 року, піддавшись пропаганді, перебували в лавах "службовців" так званої "ДНР". Обидва незаконно здійснювали контрольно-пропускний режим у районі Станкострою в місті Краматорськ. В їхні обов'язки входили огляд автотранспорту та перевірка документів у водіїв і пасажирів. Як оплата – копійки і продукти харчування", – розповіли правоохоронці.

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Екс-найманці "ДНР" перейшли на бік України

Екс-найманці "ДНР" перейшли на бік України

Прямий

Колишні найманці розповіли, що після звільнення міста ретельно приховували інформацію про свою роботу на терористів.

"Зараз стосовно учасників незаконного збройного формування розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", – повідомили в поліції.

Відзначається, що після того, як буде доведено, що на час перебування в НЗФ чоловіки не скоювали тяжких злочинів, вони будуть офіційно звільнені від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командир мінометної розрахунку терористів "ДНР" здався правоохоронцям у Бахмуті Донецької області.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас ДНР Новини ДНР Новини Донбасу
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Livesey David
Livesey David
Как только зашли сдаваться, так сразу у какельских полицаев вышла из строя вся фото и видео техника, как обычно впрочем. ))
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Мир Миру
Мир Миру
Ті, хто рішення про помилування зрадників приймає, напевне, собі охоронців вже найняли. Через детектор брехні хоча би пропустили, бо якось не віриться у "перевиховання" .
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Климкин Ваня
Климкин Ваня
Что не сепары, то все стояли на пункте пропуска! И что, вот на это видутся?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Климкин Ваня, ты чё,наивный?
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