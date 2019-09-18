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18 вересня • оновлено в 14:57
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/ Розслідування

На Донбасі діти побили пенсіонера лопатою: шокуюче відео. 18+

1.3т Читати матеріал російською

У Мірногораді (Донецька область) група підлітків побила пенсіонера.

Нападниками виявилися четверо місцевих школярів, від 11 до 15 років. Постраждалим був 71-річний чоловік, повідомляє прес-служба Нацполіціі області.

Малолітніх зловмисників вирахували по соціальним мережам, де було опубліковано відео побиття пенсіонера. На записі видно, що четверо підлітків напали на старого, б'ючи його лійкою, лопатою і ногами.

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В ході розслідування, з'ясувалося, що це не перший "фільм" групи агресивних підлітків. На сторінці одного з хуліганів виявили відеозапис, зроблений в червні цього року. На ній ця ж група підлітків б'є і обзиває школяра.

Факт побиття пенсіонера внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі потрапили на відео знущання школярок над пенсіонером.

Також в херсонській загальноосвітній школі №9 мати третьокласника побила вчительку-пенсіонерку на очах у дітей.

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Місце
Україна
Теги
Національна поліція України діти дитина насильство
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