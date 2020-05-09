На Донбасі чиновники "сховали" землю від АТОвців і роздають депутатам – розслідування

У Святогорську, Донецька область, чиновники не видають земельні ділянки учасникам АТО, а готують роздачу землі поліцейським та сім'ям депутатів.

Як пишуть "Новости Донбасса", Святогірська міська рада в 2016 році затвердила детальний план з резервацією 30 ділянок для АТОвців. Але місцевий депутат домігся в суді рішення про скасування плану, в результаті чого проєкт скасували. У підсумку в черзі на землю "зависли" 103 людини.

У міськраді стверджували, що інший землі немає, проте чиновники опублікували 34 проєкти рішень по роздачі елітних ділянок – і в центрі, біля лісу та набережній. У цьому списку тільки один учасник АТО, який є місцевим поліцейським. Також землю мають намір видати начальнику міського відділу поліції, родичам колишнього нардепа і сім'ям місцевих депутатів.

Наприклад, землю може отримати наприклад начальник Слов'янського відділу поліції Станіслав Загурський. Також в списку є Дмитро Лотоцький, ПІБ якого повністю збігається з ще одним правоохоронцем – старшим оперуповноваженим Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Станіслав Загурський

Також серед заявників на отримання землі значиться Євген Макаренко – колишній інспектор Краматорського відділу поліції, який живе в Дружківці. Його дружина працює секретарем в Дружківському міському суді

Також серед в переліку заявників на землю вказана якась 70-річна Людмила Каркуша, яка виявилася родичкою Поліни Недави, сестри колишнього нардепа Олега Недави. Батько Поліни і Олега – Анатолій Недава – до того ж є депутатом Святогірського міської ради.

У Каркуши, згідно з офіційним реєстром нерухомості, було дві квартири в окупованому Єнакієвому, але в 2018 році вона стала співвласницею трикімнатної квартири в Києві. Другим співвласником квартири значиться її співмешканець (можливо чоловік) Віктор Устинов. Він теж подав заяву на отримання сусіднього з Каркушу ділянки в місті.

Ділянки в Святогорську

Серед інших заявників є Олександр Деткін, цивільний чоловік депутатки Святогірського міської ради Наталії Киркач. Також отримати землю хоче Дмитро Мірошниченко брат дружини місцевого депутата Вадима Овчаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області чиновники подали в суд на вдову героя АТО.

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